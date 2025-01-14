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В США подготовили законопроект о покупке Гренландии

В палате представителей США подготовили законопроект, который позволит избранному президенту Дональду Трампу начать переговоры о покупке Гренландии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на копию документа.

Соавторами законопроекта значатся 10 республиканцев. В настоящее время однопартийцы Трампа пытаются обеспечить необходимую поддержку инициативы, чтобы документ был одобрен Конгрессом.

В случае, если законопроект будет принят, это позволит Трампу начать переговоры с Данией сразу после вступления в должность президента США. «Конгресс настоящим уполномочивает президента, начиная с 12:01 по восточному поясному времени 20 января 2025 года, попытаться вступить в переговоры с Королевством Дания с целью обеспечения приобретения Гренландии Соединенными Штатами», – говорится в документе.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира». Премьер-министр Гренландии со своей стороны подчеркнул, что остров не продается и никогда не будет продаваться.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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