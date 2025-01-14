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Кандидат на пост главы Пентагона призвал к активному сдерживанию России

Пентагон, фото: pixabay.com

Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет подчеркнул важность активного сдерживания России от действий, направленных против ключевых интересов Вашингтона.

«Существует необходимость активно сдерживать Россию от действий, которые угрожают нашим жизненно важным национальным интересам», – цитирует выступление Хегсета РИА «Новости» на слушаниях в сенате, посвященных утверждению его кандидатуры.

Будущий глава Пентагона считает, что Россия продолжает предпринимать шаги, направленные на расширение своего влияния, и подчеркнул, что США должны активно противодействовать этим попыткам.

Хегсет также подчеркнул, что США требуется модернизация ядерной триады, поскольку от ее возможностей, в конечном счете, зависит выживание страны. По его словам, «Россия существенно нарастила свой ядерный арсенал, который представляет угрозу для территории США, а также тактический ядерный арсенал, угрожающий ее соседям в Европе и Азии».

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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