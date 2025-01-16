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Четверг, 16 января 2025, 16:41 мск

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Популярный у россиян курорт столкнулся с мусорным кризисом

На курортном острове Пхукет в Таиланде разразился мусорный кризис. Единственный полигон бытовых отходов переполнен, а наплыв туристов только ухудшает ситуацию. Об этом пишет Reuters.

Ежедневно на острове собирается более тысячи тонн отходов. Объем мусора растет за счет отдыхающих, в 2024 году Пхукет посетили 13 млн человек.

Кроме того, стремительно развивается строительная отрасль. Новые жилые комплексы и отели увеличат объем отходов. По прогнозам администрации острова, к концу 2025 года количество ежедневно выбрасываемого мусора возрастет до 1,4 тысячи тонн.

Для борьбы с мусорным коллапсом планируется расширить площадь свалки и построить мусоросжигательный завод. Однако, по словам экспертов, в ближайшем будущем эти меры не улучшат ситуацию. Властям острова стоит сфокусироваться на сокращении и сортировке отходов.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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