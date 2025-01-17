НПЗ Китая грозит разорение из-за закрытия доступа к дешевой российской нефти

Нефтеперерабатывающие заводы Китая ожидает банкротство из-за новых ограничений, введенных на поставки нефти. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным аналитиков, в течение последующих 10 лет 10% нефтеперерабатывающих заводов в Китае разорятся из-за ужесточения санкций со стороны США и закрытия доступа к дешевой нефти из Ирана и России.

Причиной снижения объема мощностей по переработке эксперты назвали более быстрое, чем ожидалось ранее, достижение пика спроса на топливо в стране. На экспортном рынке китайские предприятия не смогут выдержать конкуренции.

В первую очередь банкротство грозим старым и неэффективным независимым нефтеперерабатывающим заводам, которые остаются на рынке благодаря «серой» нефти и не боятся внешнеполитического давления. У китайских властей есть возможность закрыть эти предприятия, но в таком случае работы лишатся десятки тысяч человек.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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