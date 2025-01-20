В Германии 11 человек пострадали от столкновения парома с баржей

В Германии пассажирский паром столкнулся с баржей. По последним данным, пострадали 11 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на реке Нордерельбе в порту города Гамбурга. Паром получил серьезные повреждения, на его борту в момент столкновения находились 25 человек.

На место прибыли более 50 сотрудников экстренных служб. 11 пострадавших доставили в больницу, как минимум у одного из них тяжелые травмы.

По факту столкновения судов проводится расследование, устанавливаются причины произошедшего.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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