В Германии 11 человек пострадали от столкновения парома с баржей

В Германии пассажирский паром столкнулся с баржей. По последним данным, пострадали 11 человек. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел на реке Нордерельбе в порту города Гамбурга. Паром получил серьезные повреждения, на его борту в момент столкновения находились 25 человек.
На место прибыли более 50 сотрудников экстренных служб. 11 пострадавших доставили в больницу, как минимум у одного из них тяжелые травмы.
По факту столкновения судов проводится расследование, устанавливаются причины произошедшего.
Берлин, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»