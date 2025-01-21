Попытка майдана в Словакии: прозападная оппозиция пытается отстранить Фицо от власти

Сегодня прозападная оппозиция в Словакии предприняла попытку отстранить от власти премьер-министра республики Роберта Фицо, который активно выступает против военной поддержки Киева и пытается наладить поставки российского газа в свою страну.

Как заявил председатель партии Прогрессивная Словакия Михал Шимечка, сегодня оппозицию не устроил закрытый статус сессии парламента, где планировалось рассмотреть вопрос об импичменте Фицо. По словам политика, которые приводит ТАСС, оппозиционеры созовут новую сессию парламента для голосования по вотуму недоверия правительству, передав подписи своих депутатов исполняющему обязанности спикера Национального совета Петеру Жиге.

Стоит отметить, что закрытое заседание парламента планировалось в связи с секретным докладом Словацкой информационной службы (контрразведки) о попытках дестабилизации обстановки в стране.

Сам Фицо обвинил оппозицию в подготовке майдана в республике. «Не могу назвать имена, не могу назвать обстоятельства, но могу со всей серьезностью сказать, что словацкая оппозиция готовится к майдану. Словацкая оппозиция готовится занимать правительственные здания, будет сопротивляться работе правительства, будет сотрудничать с заграничными силами», – заявил премьер-министр (цитата по РИА «Новости»), комментируя доклад словацкой спецслужбы.

Братислава, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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