российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 января 2025, 10:50 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США автора «санкций из ада» против России приговорили к 11 годам за взяточничество

Бывшего американского сенатора Роберта Менендеса приговорили к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции. Демократ намерен обжаловать приговор и призвал действующего президента Дональда Трампа «очистить» судебную систему.

Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил 71-летнего Менендеса к 11 годам заключения по обвинению в коррупции. Судья отметил, что жадность привела политика к тому, что он решился на взяточничество, мошенничество и предательство.

В свою очередь Менендес заявил, что уже достаточно наказан, так как потерял все, что ему было дорого, хотя всю свою жизнь провел на государственной службе. Дело против себя он назвал «политическим преследованием» и отметил, что процесс «коррумпирован до мозга костей». «Я надеюсь, что президент Трамп очистит выгребную яму и восстановит целостность [судебной] системы», – добавил демократ.

Менендес занимал пост главы комитета по международным делам Сената США и был соавтором законопроекта о санкциях против руководства России и ее финансовой системы. В сентябре 2023 года прокуратура обвинила политика и его жену в получении взяток на сотни тысяч долларов наличными, люксовыми автомобилями, золотыми слитками и другими ценными вещами.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

СМИ: на Украине пропали без вести более 20 наемников из США / В Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся в воздухе с военным вертолетом / Пентагон считает «чрезмерными» притязания России в Арктике / На Аляске разбился американский истребитель пятого поколения / США исключили ряд программ из заморозки помощи другим странам / Экс-госсекретарь США решил написать мемуары о кризисах при Байдене / Запад попытается затянуть конфликт на Украине: это выгодно НАТО / «Трамп не получит Гренландию»: глава МИД Дании возразил президенту США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Скандалы и происшествия, США,