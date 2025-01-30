В США автора «санкций из ада» против России приговорили к 11 годам за взяточничество

Бывшего американского сенатора Роберта Менендеса приговорили к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции. Демократ намерен обжаловать приговор и призвал действующего президента Дональда Трампа «очистить» судебную систему.

Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил 71-летнего Менендеса к 11 годам заключения по обвинению в коррупции. Судья отметил, что жадность привела политика к тому, что он решился на взяточничество, мошенничество и предательство.

В свою очередь Менендес заявил, что уже достаточно наказан, так как потерял все, что ему было дорого, хотя всю свою жизнь провел на государственной службе. Дело против себя он назвал «политическим преследованием» и отметил, что процесс «коррумпирован до мозга костей». «Я надеюсь, что президент Трамп очистит выгребную яму и восстановит целостность [судебной] системы», – добавил демократ.

Менендес занимал пост главы комитета по международным делам Сената США и был соавтором законопроекта о санкциях против руководства России и ее финансовой системы. В сентябре 2023 года прокуратура обвинила политика и его жену в получении взяток на сотни тысяч долларов наличными, люксовыми автомобилями, золотыми слитками и другими ценными вещами.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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