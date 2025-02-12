Миротворцы на Украине не должны быть под эгидой НАТО – Пентагон

Миротворческие силы на Украине, если таковые будут направлены, не должны быть под эгидой НАТО. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет. По его словам, это условие обязательно, чтобы силы Североатлантического альянса не вступили прямое боестолкновение с Россией.

«Любая гарантия безопасности должна быть подкреплена боеспособными европейскими и неевропейскими войсками. Если эти войска будут направлены в Украину в качестве миротворцев в любой момент, они должны быть развернуты как часть миссии, не относящейся к НАТО, и на них не должна распространяться статья 5», – подчеркнул Хегсет.

Ранее глава Пентагона заверял, что США «ни при каких обстоятельствах» не направят свои войска для участия в миротворческой миссии в Украине.

По его словам, европейская безопасность «должна быть императивом европейских членов НАТО», а США «встречаются с угрозами собственным границам и будут сосредоточены на их защите». При этом глава Пентагона потребовал от европейцев тратить не менее 5% ВВП на собственную оборону.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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