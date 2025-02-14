В США из-за снегопада на трассе столкнулись несколько десятков машин

Массовая авария произошла в американском штате Орегон. Из-за плохих погодных условий на трассе столкнулись около 30 автомобилей. Одна из машин загорелась, в других люди заблокированы. На данный момент известно о четырех пострадавших.

ДТП произошло на трассе в районе водопада Малтнома на расстоянии 40 км от города Портленд. Прибывшие на место полицейские сначала неверно оценили число попавших в аварию транспортных средств и заявили о 100 автомобилях. Позже выяснилось, что столкнулись около 30 машин.

Причиной ДТП стали метель, нулевая видимость на дороге и гололед. Один из автомобилей при ударе загорелся, его пассажиры и водитель успели покинуть салон. При этом несколько человек оказались заблокированы в своих машинах, до них пытаются добраться спасатели.

К данному моменту известно, что четыре человека доставлены в больницы с незначительными травмами. Спасательная операция на месте продолжается.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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