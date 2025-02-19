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Белый дом пригрозил Зеленскому последствиями за критику Трампа

Нападки главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес американского лидера Дональда Трампа в публичном пространстве навредят ему самому. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail.

«Идея о том, что Зеленский изменит мнение президента, критикуя его в публичном пространстве, – все, кто знает Трампа, скажут вам, что это ужасный способ взаимодействовать с этой администрацией», – подчеркнул Вэнс (цитата по РИА «Новости»).

Как отмечает издание, обострение риторики между Вашингтоном и Киевом происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Ранее сегодня Трамп резко высказался о Зеленском в своей соцсети, назвав его «диктатором без выборов» и предупредив, что тот «может потерять свою страну».

Как считает Вэнс, Зеленский получает «неправильные советы» о взаимодействии с новой администрацией США и три года находился в условиях, когда его действия не подвергались критике.

«Мы, конечно, поддерживаем украинский народ, восхищаемся мужеством их солдат, но очевидно, что этот конфликт должен как можно скорее завершиться. Это политика президента США, и она основана не на российской дезинформации, а на том, что Дональд Трамп давно сформировал свое четкое геополитическое видение», – подчеркнул вице-президент США.

Ранее Зеленский заявил, что вопреки позиции Вашингтона планирует оставаться на посту президента до тех пор, пока Украину не примут в Евросоюз и НАТО. При этом он поспорил с Трампом насчет его слов о рейтинге доверия главе киевского режима в 4% и необходимости проведения выборов. «Я очень разочарован», – сказал позже в заочной полемике американский лидер и обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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