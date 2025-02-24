Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) поддержала антироссийскую резолюцию по Украине, которая была подготовлена Киевом и при этом не поддержана США. За проголосовали 93 страны, 18 – включая США и Венгрию – были против, ещё 65 воздержались.

В документе говорится, что Россия должна «немедленно и безоговорочно» вывести все войска с территории Украины и в одностороннем порядке прекратить боевые действия.

Ранее Вашингтон подготовил собственный проект «исторической» резолюции по Украине, согласно которому ООН должна вернуться к своей основополагающей цели, закрепленной в Уставе организации, – поддерживать международный мир и безопасность, в том числе путем мирного урегулирования споров. В Госдепе подчеркивали, что речь идет о не временном перемирии на Украине, а полном завершении войны.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал Генассамблею поддержать именно американскую резолюцию по украинскому конфликту, которая не называет РФ агрессором.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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