В Германии в порту произошла утечка более 40 тонн нефтепродуктов

В немецком Гамбурге произошла крупная утечка нефтепродуктов. Экстренные службы стараются предотвратить экологическую катастрофу на Эльбе.
По меньшей мере 42 тысячи литров нефтепродуктов разлилось в канале Катвюкхафен, недалеко от гамбургского контейнерного порта, сообщают местные СМИ. Утечка произошла на предприятии, специализирующемся на сборе, транспортировке и хранении жидких остатков перегонки нефти. Причины аварии устанавливаются.
В ликвидации последствий утечки задействованы пожарные, речная полиция и представители местных органов по охране окружающей среды. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу на Эльбе, были установлены боновые заграждения. Загрязнено более 90 тысяч кубометров воды.
Гамбург – второй по величине город Германии, стоит на месте впадания реки Эльбы в Северное море. Гамбург один из крупнейших портовых городов в Европе. Через него проходит примерно половина экспорта и импорта Германии.
Берлин, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»