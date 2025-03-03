В Германии внедорожник въехал в толпу людей, есть погибший

В Германии автомобиль врезался в толпу людей, один человек погиб, еще несколько пострадали. Виновник аварии скрылся, его разыскивает полиция.

Инцидент произошел в городе Маннхайме. Черный внедорожник протаранил толпу людей на Парадной площади. По словам очевидцев, автомобиль уехал с места аварии.

На данный момент известно об одном погибшем, число пострадавших уточняется.

В центре города проходит ярмарка. Согласно первоначальной информации, никто из участников мероприятия не пострадал.

На место прибыли вооруженные полицейские. Район оцеплен, преступника разыскивают. Местные власти попросили горожан воздержаться от посещения общественных мест.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube