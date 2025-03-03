российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 3 марта 2025, 16:16 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Германии внедорожник въехал в толпу людей, есть погибший

В Германии автомобиль врезался в толпу людей, один человек погиб, еще несколько пострадали. Виновник аварии скрылся, его разыскивает полиция.

Инцидент произошел в городе Маннхайме. Черный внедорожник протаранил толпу людей на Парадной площади. По словам очевидцев, автомобиль уехал с места аварии.

На данный момент известно об одном погибшем, число пострадавших уточняется.

В центре города проходит ярмарка. Согласно первоначальной информации, никто из участников мероприятия не пострадал.

На место прибыли вооруженные полицейские. Район оцеплен, преступника разыскивают. Местные власти попросили горожан воздержаться от посещения общественных мест.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Германия

В Германии в порту произошла утечка более 40 тонн нефтепродуктов / Партия Шольца с треском проиграла выборы в бундестаг: победитель кампании выступает за поставку Киеву дальнобойных ракет / «Это огромная сумма»: в Германии подсчитали, сколько средств направлено на поддержку Киева / Шольц считает Трампа «вызовом» для Европы / В ЕС обсуждают санкции против российских дипломатов / В Германии 11 человек пострадали от столкновения парома с баржей / Россия запретила ввоз продукции животноводства из ЕС из-за вспышки ящура / В Пакистане нашли тело сотрудника немецкой разведки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Германия,