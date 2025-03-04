В Белоруссии попытаются найти редкоземельные металлы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил специалистам заняться поиском редкоземельных металлов. Об этом сообщает госагентство Белта.

«Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром», – заявил белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко указал на то, что геологоразведка в стране развита недостаточно, находится на низком уровне, а тематика поиска редкоземельных металлов выпадает из поля зрения отечественных специалистов.

«Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других? – предположил глава государства. – Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле».

Минск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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