При взрыве на заводе в Германии пострадали два человека

В Германии два человека пострадали при взрыве на заводе по производству шин. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел на производстве шин Continental в немецком Ганновере. По предварительным данным, взорвался котел на верхнем этаже. Взрывной волной в здании выбило окна.
Два человека получили легкие травмы. Еще пятерых рабочих осматривают медики.
На месте работают пожарные и сотрудники правоохранительных органов. Причина взрыва устанавливается.
Берлин, Зоя Осколкова
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