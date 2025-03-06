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Четверг, 6 марта 2025, 15:18 мск

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При взрыве на заводе в Германии пострадали два человека

В Германии два человека пострадали при взрыве на заводе по производству шин. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на производстве шин Continental в немецком Ганновере. По предварительным данным, взорвался котел на верхнем этаже. Взрывной волной в здании выбило окна.

Два человека получили легкие травмы. Еще пятерых рабочих осматривают медики.

На месте работают пожарные и сотрудники правоохранительных органов. Причина взрыва устанавливается.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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