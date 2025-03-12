Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы за хищение более трех миллионов долларов

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам заключения по делу о хищении бюджетных средств.

По данным следствия, в период с 2009 по 2012 год Саакашвили потратил государственные деньги на личные нужды. Общая сумма ущерба оценивается в 3,2 млн долларов.

Как утверждает обвинение, политик на госсредства покупал дорогую одежду, оплачивал учебу сына, а также тратил деньги на косметические процедуры.

В настоящее время Саакашвили находится в заключении в Грузии. Его задержали 1 октября 2021 года.

Тбилиси, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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