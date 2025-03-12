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Среда, 12 марта 2025, 16:42 мск

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В Норвегии древние захоронения оттаяли из вечной мерзлоты

В Норвегии из-за таяния вечных льдов на поверхности оказались 400-летние захоронения китобоев. Об этом сообщает Норвежский институт исследований культурного наследия (NIKU).

По словам ученых, захоронения в районе Смеренбург-фьорда на архипелаге Шпицберген уникальны. Кладбище было заложено в XVII-XVIII веках и включает в себя около 600 могил китобоев.

Несколько сотен лет захоронения сохранялись в отличном состоянии благодаря вечной мерзлоте, однако из-за глобального потепления они начали стремительно оттаивать. Резкое изменение климата вызвало сильные дожди в регионе, из-за чего произошло проседание и размытие грунта.

Исследователи считают, что этому и другим археологическим объектам в районе норвежских фьордов грозит исчезновение, их со временем попросту смоет в открытое море.

Осло, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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