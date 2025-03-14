В США пассажирский лайнер сгорел в аэропорту

В США самолет с пассажирами загорелся после экстренного приземления. По предварительным данным, пострадавших нет.

Лайнер авиакомпании American Airlines направлялся из Колорадо-Спрингс в международный аэропорт Далласа, но был вынужден совершить посадку в Денвере из-за технических неполадок. На борту находились 172 пассажира и шесть членов экипажа.

Самолет приземлился благополучно и начал движение к месту стоянки, когда у него возникли проблемы с двигателем. Сначала лайнер заволокло дымом, а затем возникло пламя. В это время пассажиров уже эвакуировали по крылу.

На месте произошедшего работают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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