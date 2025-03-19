Более 100 серферов в Австралии отравились морской пеной

В Австралии более 100 серферов почувствовали недомогания после контакта с морской пеной. В том же районе зафиксировали массовую гибель морской фауны.

Серферы начали обращаться к медикам после катания на пляжах штата Южная Австралия. Пострадавшие жаловались на ухудшение зрения, зуд в глазах, кашель и трудности с дыханием.

Кроме того, в том же районе обнаружили мертвых морских коньков-тряпичников, рыб и осьминогов.

Предположительно, причиной стала пена, которая возникла из-за цветения микроводорослей, вызванного жарой и застоем воды. Власти закрыли пляжи Уэйтпинга и Парсонс в 80 км к югу от Аделаиды.

Канберра, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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