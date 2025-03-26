Трамп: Россия, возможно, оттягивает заключение мирного договора с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что убежден в желании России добиться урегулирования украинского конфликта. При этом он не исключил, что Москва может оттягивать заключение мирного соглашения.

«Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, может быть, они оттягивают время. Я не уверен», – сказал американский лидер в интервью телеканалу Newsmax.

В то же Трамп вновь заявил, что Москва стремится завершить конфликта. «Я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и я думаю, что и Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось на данном этапе», – сказал президент США.

Накануне Белый дом объявил о достижении договоренности с представителями России и Украины об обеспечении безопасного судоходства, исключении применения силы и недопущения использования коммерческих судов в военных целях в Черном море. Американская администрация выпустила соответствующие заявления по итогам переговоров с Киевом и Москвой в Саудовской Аравии. Кремль подтвердил, что достигнуты ряд договоренностей, но связал их вступление в силу с отменой части санкций. Речь идет в том числе о снятии рестрикций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube