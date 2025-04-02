Генсек НАТО отчитался о помощи Киеву в 2025 году

Государства, входящие в Североатлантический альянс, за три месяца 2025 года выделили на поддержку Киева порядка 20 млрд евро. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Союзники по НАТО продолжают поддержку Украины. Только за три первых месяца было выделено порядка 20 миллиардов евро на поддержку безопасности на 2025 год», – цитирует РИА «Новости» заявление Рютте на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран блока, которое пройдет 3-4 апреля.

Ранее Рютте неоднократно заявлял, что НАТО не рассматривает вопрос о членстве Украины в альянсе.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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