Белый дом допустил ужесточение санкций против России

Россия все еще может столкнуться с «дополнительными жесткими санкциями» со стороны США, не смотря на то, что она не попала в список стран, на которые распространяются новые американские пошлины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в комментарии изданию Axios. Она не уточнила, чем может быть вызван такой шаг.

Левитт пояснила, что Россия не подпала под новые пошлины, поскольку американские санкции уже «исключают любую значимую торговлю». Левитт в связи с этим указала, что Куба, Беларуссия и Северная Корея также не были включены в перечень стран, облагаемых импортными тарифами, поскольку существующие в отношении них пошлины и санкции и без того слишком высоки.

По информации Axios, объем торговли между США и Россией за последние три года упал в 10 раз – с 35 млрд долларов в 2021 году до 3,5 млрд долларов в 2024-м – из-за санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент неоднократно заявлял о готовности Вашингтона ввести самые жесткие санкции в отношении России, если это будет необходимо для успеха переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп также грозил ввести новые санкции против России, хоть и говорил, что не хочет вводить в отношении РФ новые рестрикции, поскольку приоритетом для него является урегулирование кризиса на Украине.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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