Трамп пообещал американцам победу в мировой «экономической революции»

Введение импортных пошлин со стороны США являются эконмической революцией, в которой победят американцы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы возвращаем в нашу страну компании и рабочие места, причем в беспрецедентных масштабах. Мы уже обеспечили себе инвестиции в $5 трлн. Эта сумма будет увеличиваться», – пояснил американский лидер в своей соцсети.

По его словам, «речь идет об экономической революции, в которой мы победим».

Трамп посоветовал американцам не обращать внимания на трудности, которые могут возникнуть из-за пошлин на импорт. «Держитесь. Будет непросто, однако результат будет историческим. Мы сделаем Америку снова великой», – заявил президент США.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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