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Трамп угрожает Мексике из-за проблем с водой в Техасе

Архив. Фото: сайт Белого дома

Президент США Дональд Трамп грозится ужесточить санкционную и тарифную политику в отношении Мексики из-за нарушения договора о поставках воды в Техас.

«Будем ужесточать последствия, включая пошлины и, возможно, даже санкции, пока Мексика не выполнит условия договора и не предоставит Техасу воду», – написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

Согласно договору о водных ресурсах 1944 года, Мексика должна Техасу 1,3 млн акрофутов воды. Нарушение обязательств мексиканским правительством привело к закрытию сахарного завода в Техасе в 2024 году.

Ранее сообщалось, что американские власти обсуждают применение боевых беспилотников для борьбы с наркокартелями на территории Мексики. При этом Вашингтон не исключает и вариант действий без одобрения мексиканских властей.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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