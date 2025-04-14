Трамп установил дедлайн по прекращению огня на Украине

Президент США Дональд Трамп поставил России дедлайн по прекращению огня на Украине. Об этом заявил американский лидер в ходе телетрансляции, цитату из которой приводит РБК.

«Я установил дедлайн по прекращению огня для Путина», – сказал Трамп, но не уточнил дату.

Трамп ранее заявлял, что есть «психологический дедлайн» для заключения перемирия, но не раскрывал, какой именно. Американские СМИ со ссылкой на источники уточняли, что США рассчитывают заключить сделку к 20 апреля, когда православные и католики празднуют Пасху, или к 30 апреля, когда пройдет 100 дней со вступления Трампа в должность президента. По одной из версий, в случае недостижения перемирия Вашингтон будет готов ввести новые санкции против России.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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