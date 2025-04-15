В Китае врачи спасли школьника, проглотившего слиток золота

В Китае 11-летний мальчик случайно проглотил 100-граммовый золотой слиток. Инородное дело пришлось удалять эндоскопическим методом.

Семья из города Сучжоу привезла в больницу сына, который проглотил слиток золота во время игры. Обследование показало, что металл застрял в середине пищеварительного тракта. При этом сильных болей ребенок не испытывал.

Медики предположили, что слиток может выйти естественным путем, и дали мальчику слабительное. Однако через два дня на рентгеновском снимке инородное тело осталось в прежнем положении, но вырос риск повреждения кишечника.

Врачи приняли решение удалить слиток эндоскопическим методом. Операция прошла успешно.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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