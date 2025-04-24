Трамп рассказал о возможной встрече с Путиным после визита в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп считает, что вряд ли встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, но допустил возможность саммита на высшем уровне после этой поездки. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме в в ответ на вопрос о том, встретится ли он с президентом РФ во время своего пребывания в Саудовской Аравии.

«Полагаю, что это возможно, но маловероятно. Думаю, эта встреча состоится вскоре после [поездки в страны Персидского залива]", ", – приводит слова Трампа «Интерфакс».

Визит президента США в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар продлится с 13 по 16 мая.

Ранее пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью французскому изданию Le Point, что встреча лидеров РФ и США должна быть продуктивной, стороны нацелены на результат, в этом отношении ведется подготовительная работа.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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