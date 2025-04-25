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В Таиланде самолет упал на пляже, есть погибшие

В Таиланде потерпел крушение небольшой самолет. По предварительным данным, пять человек погибли, одному человеку удалось выжить. Об этом сообщают местные СМИ.

Авиакатастрофа произошел в районе города Ча-Ам в провинции Пхетчабури. Самолет DHC6-400 Twin Otter упал в воду неподалеку от берега.

«Спасательная группа сообщила, что пять человек погибли, еще один получил ранения и был доставлен в больницу Хуахина», – говорится в публикации.

Отмечается, что воздушное судно принадлежит Национальному полицейскому агентству. Проводится расследование, устанавливаются причины произошедшего.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Авиакатастрофы

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Таиланд, В мире, Скандалы и происшествия, Туризм, Авиакатастрофы,