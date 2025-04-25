Трамп считает ситуацию вокруг Украины «очень хрупкой»

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию вокруг урегулирования кризиса на Украине «очень хрупкой», но, по его оценке, мирные переговоры всё же продвигаются «успешно».

Такое заявление американский лидер сделал журналистам в Белом доме. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не устанавливает крайнего срока для завершения украинского конфликта.

«Никакого дедлайна. Я просто хочу сделать это (договориться о мире на Украине) как можно скорее», – президент США.

Ранее в интервью журналу Time американский лидер возложил вину за конфликт на Украине на Киев, подчеркнув, что Украина никогда не вступит в НАТО, а Крым по итогам урегулирования останется в составе России.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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