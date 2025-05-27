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Вторник, 27 мая 2025, 17:05 мск

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В США произошел взрыв на лодке у яхт-клуба

В США произошел взрыв на лодке. По предварительным данным, пострадали более десяти человек. Об этом сообщают американские телеканалы.

Инцидент произошел в штате Флорида. Маломерное судно находилось неподалеку от берега Форт-Лодердейла, когда произошел взрыв.

Несколько людей оказались в воде. Находившиеся поблизости лодки пришли на помощь. К месту также подъехали суда береговой охраны.

Отмечается, что 11 человек получили различные травмы и ожоги. Причины произошедшего устанавливаются.

Таллахасси, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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