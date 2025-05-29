США приступают к серийному производству модернизированной ядерной бомбы

В США запускают полномасштабное производство модернизированной мощной ядерной авиабомбы. Об этом сообщает Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA).

По данным ведомства, серийное производство модернизированной мощной ядерной авиабомбы В61 в версии 13 стартует в июле 2025 года. Боеприпас предназначен для оснащения стратегической авиации.

Мощность В61-13 достигает 360 килотонн. Это одна из самых разрушительных боеголовок в ядерном арсенале США.

Ранее президент США Дональд Трамп подверг сомнению слова своего предшественника Джо Байдена о том, что изменение климата является «величайшей экзистенциальной угрозой». По его мнению, гораздо большую опасность представляет ядерное оружие.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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