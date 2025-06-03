Десятки человек пострадали во время мощного землетрясения на турецком курорте

В Турции произошло землетрясение. По последним данным, один человек погиб, десятки пострадали.

Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксировали около двух часов ночи недалеко от турецкого курорта Мармарис. Эпицентр залегал на глубине 67 километров. Землетрясение ощущали жители провинции Мугла и ряда других регионов.

Люди в панике выпрыгивали из окон домов, многие получили серьезные травмы. Министр внутренних дел страны Али Ерликая сообщил, что погибла 14-летняя девочка. Она испытала паническую атаку в момент землетрясения и была госпитализирована, но ее не удалось спасти.

На данный момент известно о 69 пострадавших, из которых 46 получают помощь в больницах.

Значительных разрушений нет, но на нескольких зданиях появились трещины. На местах работают экстренные службы.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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