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Вторник, 3 июня 2025, 12:27 мск

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Более 200 заключенных сбежали при землетрясении в Пакистане

В Пакистане более 200 заключенных сбежали из тюрьмы во время эвакуации из-за землетрясения.

Инцидент произошел в городе Карачи. Во время землетрясения заключенных вывел из камер, тогда на улице оказались более 600 человек. Осужденные воспользовались беспорядком и сбежали.

В полиции заявили, что это самый крупный побег из исправительных учреждений страны за последние годы. В общей сложности тюрьму самовольно покинули 216 заключенных, 80 беглецов удалось быстро задержать, остальных разыскивают.

Отмечается, что во время массового побега пострадали три сотрудника пограничного корпуса и один сотрудник тюрьмы. Кроме того, погиб один заключенный.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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