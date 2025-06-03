Более 200 заключенных сбежали при землетрясении в Пакистане

В Пакистане более 200 заключенных сбежали из тюрьмы во время эвакуации из-за землетрясения.
Инцидент произошел в городе Карачи. Во время землетрясения заключенных вывел из камер, тогда на улице оказались более 600 человек. Осужденные воспользовались беспорядком и сбежали.
В полиции заявили, что это самый крупный побег из исправительных учреждений страны за последние годы. В общей сложности тюрьму самовольно покинули 216 заключенных, 80 беглецов удалось быстро задержать, остальных разыскивают.
Отмечается, что во время массового побега пострадали три сотрудника пограничного корпуса и один сотрудник тюрьмы. Кроме того, погиб один заключенный.
Исламабад, Зоя Осколкова
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