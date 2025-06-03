В Германии 20 тысяч человек эвакуируют из-за американских бомб

В Германии проводится массовая эвакуация из-за трех неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны. Об этом сообщают местные СМИ.

В городе Кельн в ходе работ по исследованию грунта обнаружили три американские бомбы. Власти города объявили эвакуацию в районе Дойц.

Из опасной зоны вывозят 20 тысяч жителей, а также постояльцев 58 гостиниц. Кроме того, закрыты три моста через Рейн.

В администрации города отметили, что объявленная эвакуация, которая начнется утром 4 июня, является крупнейшей с 1945 года.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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