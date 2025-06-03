российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 3 июня 2025, 15:52 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Германии 20 тысяч человек эвакуируют из-за американских бомб

В Германии проводится массовая эвакуация из-за трех неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны. Об этом сообщают местные СМИ.

В городе Кельн в ходе работ по исследованию грунта обнаружили три американские бомбы. Власти города объявили эвакуацию в районе Дойц.

Из опасной зоны вывозят 20 тысяч жителей, а также постояльцев 58 гостиниц. Кроме того, закрыты три моста через Рейн.

В администрации города отметили, что объявленная эвакуация, которая начнется утром 4 июня, является крупнейшей с 1945 года.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Германия

Западные страны сняли ограничение на дальнобойность переданного Киеву оружия / В Германии более 11 тысяч жителей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны / Медведев назвал возможного канцлера ФРГ нацистом / Мерц готов передать Киеву ракеты Taurus / Германия отказалась отдать Киеву новые комплексы Patriot / Германия решила выделить Киеву ещё 11 млрд евро / Германия конфисковала танкер со 100 тысячами тонн сырой нефти / В Германии 11 человек пострадали в аварии с участием трамвая и автобуса с детьми

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Германия,