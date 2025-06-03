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Вторник, 3 июня 2025, 20:13 мск

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НАТО призывает ЕС усилить ПВО из-за России

Фото: официальный сайт НАТО

Североатлантический альянс рассчитывает на усиление противовоздушной обороны (ПВО) в Европе на фоне якобы существующей «российской агрессии». Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о пятикратном наращивании сил ПВО, которое станет общей целью для членов ЕС в составе НАТО.

Как уточняется, тема увеличения численности войск ПВО будет обсуждаться на встрече министров обороны членов НАТО в Брюсселе 5 июня.

Сроки реализации планов пока не уточняются.

Брюссель, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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