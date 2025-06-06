Трамп дал однозначный ответ на вопрос о выходе США из НАТО – канцлер Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Вашингтон не планирует выходить из НАТО.

«На вопрос, намерены ли вы покинуть НАТО? Я могу сказать, что ответ был решительно отрицательным», – приводят европейские СМИ слова Мерца, которые цитирует «Интерфакс».

«У меня нет сомнений, что американцы останутся лояльными НАТО теперь, когда мы все заявили, что мы сделаем больше для альянса», – добавил канцлер Германии, имея в виду наращивание расходов стран-членов альянса на оборону.

Ранее Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО, считая, что они выделяют мало средств на оборону.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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