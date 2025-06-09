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Понедельник, 9 июня 2025, 10:05 мск

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Столица Афганистана в ближайшие годы может остаться без воды

Столица Афганистана Кабул может остаться без водоснабжения к 2030 году. В городе проживают около 7 млн человек, а треть их доходов уходит на воду.

В столице Афганистана уже пересохло около половины скважин. Для нужд города отбирается больше воды, чем она успевает пополняться. Это может привести к тому, что Кабул станет первым современным городом, в котором закончится вода, пишет The Guardian со ссылкой на отчет некоммерческой организации Mercy Corps.

Причина ухудшения ситуации – климатические изменения и урбанизация. За последние 20 лет население Кабула выросло в семь раз, сейчас в городе проживает около 7 млн человек. При этом вода сильно загрязнена, а жители тратят до 30% доходов на ее покупку.

Международный комитет Красного Креста (МККК) ранее отмечал, что 33 млн афганцев испытывают острую нехватку воды. Причины проблем с водой – засухи, уменьшение количества осадков, в том числе снега, и повышение температуры.

Кабул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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