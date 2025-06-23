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Понедельник, 23 июня 2025, 12:43 мск

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В Германии сом покусал пятерых людей на музыкальном фестивале

В Германии на посетителей музыкального фестиваля напал огромный сом. Рыба покусала людей и пыталась утащить их на дно.

Инцидент произошел на пляже Аллманнсдорф во время музыкального фестиваля Burning Beach Festival. Несколько людей купались с плавающей платформы, когда некоторые почувствовали укусы, а другие заявили, что их резко потащило на дно.

На место прибыли спасатели и полиция, они пытались отпугнуть сома с лодки, но рыба не собиралась уплывать. Тогда по ней открыли огонь. В скором времени двухметрового сома вытащил на берег местный рыбак.

По словам специалистов, у сомов сейчас нерестовая пора, вероятно, особь защищала свое потомство в кладке у берега. Также агрессию могла спровоцировать громкая музыка на фестивале.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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