Во Франции два человека погибли из-за аномальной жары

Во Франции жара стала причиной смерти двух человек, более 300 пострадали. Об этом сообщила министр экологических преобразований Аньес-Панье Рюнаше.

«Более 300 человек были доставлены в реанимацию спасателями по всей стране из-за жары. Два человека скончались из-за недомогания, связанного с жарой», – рассказала министр на пресс-конференции.

Во французском минздраве, в свою очередь, заявили, что число обращений в скорую помощь значительно выросло на фоне жаркой погоды. «Вчера мы увидели увеличение числа экстренных обращений за медицинскими услугами в регионе Иль-де-Франс, серьезное увеличение, на 15%», – отметила министр здравоохранения Катрин Вотрен.

Максимальный красный уровень погодной опасности установлен в четырех департаментах страны. Оранжевый статус присвоен 55 департаментам Франции и охватывает две трети ее территории. В столице уровень риска понизили до предпоследнего.

Париж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube