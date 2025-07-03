Европарламент подготовил заявление о срочной конфискации замороженных активов России

Европейский парламент подготовил проект резолюции с призывом к срочной экспроприации замороженных активов России. Речь идет о почти $300 млрд, в том числе из резервов РФ, которые Запад заблокировал в связи с началом специальной военной операции.

Предполагается, что голосование по этому вопросу пройдет на следующей неделе. Авторы документа призывают участников ЕС «срочно принять 18-й пакет санкций против России и ввести новые рестрикции против российского промышленного сектора», а также «срочно перевести замороженные финансовые активы России в ведение специальной структуры, чтобы защитить их от использования своего вето [в Совете ЕС] как оружия, и чтобы сделать их доступными для предоставления в виде кредита Украине на нужды восстановления».

Под формулировкой «использования вето как оружия» понимаются действия Венгрии и Словакии, которые регулярно требуют для себя различных бонусов при обсуждении каждые полгода в Совете ЕС продления санкций против России, в рамках которых продлевается и решение о замораживании суверенных активов РФ, поясняет ТАСС.

Для продления санкций необходимо единогласное решение всех 27 стран ЕС.

Стоит отметить, что резолюции Европарламента не являются юридически обязывающими и носят исключительно рекомендательный характер даже для институтов ЕС.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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