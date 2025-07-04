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Японии грозит дефицит зеленого чая матча из-за аномальной жары

Фото: Freepik

В Японии из-за аномальной жары прогнозируется дефицит зеленого чая матча. Некоторые плантации уже пострадали, что привело к резкому росту цен. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, префектура Киото, на долю которой приходится около четверти всего японского чая матча, прошлым летом пострадала от рекордных температур, что привело к низкой урожайности в апреле-мае. По данным Японского метеорологического агентства, 2024 год стал самым жарким с начала наблюдений в 1898 году.

Сокращение производства на фоне растущего спроса вызвало рекордный рост цен на этот напиток. Согласно информации Всемирной японской чайной ассоциации, на майском аукционе в Киото стоимость составила более 8 тыс. иен за 1 кг, что на 170% больше, чем годом ранее, и значительно превышает предыдущий рекорд в 4,8 тыс. иен, установленный в 2016 году.

Японские производители пытаются увеличить производство матча, но это не решит проблему дефицита, поскольку для сбора урожая на новых полях, которые они засаживают, потребуется минимум пять лет.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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