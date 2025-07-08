российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 8 июля 2025, 20:27 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Трамп грозит устроить России «маленький сюрприз»

Архив. Фото: пресс-служба Белого дома

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о своем недовольстве действиями главы российского государства Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине. При этом американский лидер пообещал устроить Москве «маленький сюрприз».

«Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», – сказал Трамп на заседании своей администрации в Белом доме.

При этом президент США отказался уточнять, что именно имеет в виду.

В то же время американский лидер прокомментировал перспективу принятия конгрессом законопроекта о новых санкциях против России. «Это полностью на мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору», – заявил Трамп, добавив, что «очень пристально» изучает законопроект и назвал его «опционным».

Стоит отметить, что в финансовой терминологии опционом называется договор, по которому покупатель может продать или купить актив по заранее установленной цене в оговоренный срок, но может и отказаться от сделки. Продавец опциона обязуется совершить эту сделку и получает за это деньги.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / США

Вузы США могут потерять 1 млрд долларов из-за оттока иностранных студентов / США заявили о введении дополнительных пошлин с 1 августа / Трамп грозит странам дополнительными пошлинами за поддержку БРИКС / В США при наводнении погибли 50 человек: более 20 детей пропали без вести / Илон Маск заявил о создании политической партии / Трамп признал, что Россия справляется с санкциями, а Путин – профессионал / Зеленский заявил, что обсудил с Трампом поставки систем ПВО / В Крыму заявили о неформальных каналах поставок оружия Киеву

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Санкции против России, США,