Трамп грозит устроить России «маленький сюрприз»

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о своем недовольстве действиями главы российского государства Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине. При этом американский лидер пообещал устроить Москве «маленький сюрприз».

«Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», – сказал Трамп на заседании своей администрации в Белом доме.

При этом президент США отказался уточнять, что именно имеет в виду.

В то же время американский лидер прокомментировал перспективу принятия конгрессом законопроекта о новых санкциях против России. «Это полностью на мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору», – заявил Трамп, добавив, что «очень пристально» изучает законопроект и назвал его «опционным».

Стоит отметить, что в финансовой терминологии опционом называется договор, по которому покупатель может продать или купить актив по заранее установленной цене в оговоренный срок, но может и отказаться от сделки. Продавец опциона обязуется совершить эту сделку и получает за это деньги.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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