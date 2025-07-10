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Рубио подтвердил, что поставки американского оружия на Украину идут по графику

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото Reuters

Поставки американских вооружений на Украину продолжаются в целом по согласованному графику. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«В общем и целом, оказание помощи Украине продолжается по графику, утвержденному Конгрессом… В конечном счете, я бы сказал, что подавляющие объемы военной помощи, оказываемой Соединенными Штатами Украине, вообще никогда не ставились на паузу, она выделяется по тем же графикам, которые были [ранее]», – пояснил Рубио (цитата по ТАСС).

Госсекретарь США также отметил, что имел место «весьма ограниченный обзор [наличия у США] определенных типов боеприпасов». «Чтобы гарантировать, что у нас имеются достаточные запасы. При таких обзорах закономерно возникает короткая пауза [в поставках оружия за рубеж]», – уточнил он.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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