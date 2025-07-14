Западные СМИ: Трамп готовит новый план поставок оружия на Украину, включая крылатые ракеты

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поставок на Украину не только оборонительного вооружения, но и наступательного, в том числе крылатых ракет воздушного базирования JASSM. Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine, публикацию которого цитирует ТАСС.

По сведениям издания, в случае передачи Киеву ракет JASSM ими будут оснащены стоящие на вооружении ВСУ американские истребители F-16, которые смогут наносить удары по значительно удаленным от линии фронта объектам.

Ракеты JASSM предназначены для поражения наземных целей. Дальность полета базовой версии составляет около 370 км. У модификации JASSM-ER этот показатель достигает 1 тысячи километров.

Ранее в американских СМИ появилась неофициальная информация, что Трамп намерен 14 июля представить план поставок Украине оружия, в том числе наступательного. Источники портала утверждают, что план американского лидера может содержать пункт о возможной передаче Украине «дальнобойных ракет, которые могут достигать целей глубоко внутри территории России, включая Москва».

Напомним, на прошлой неделе Трамп обещал сделать в понедельник, 14 июля, важное заявление, которое касается украинского конфликта и России.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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