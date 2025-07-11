Трамп пообещал «кое-что» для России

Президент США Дональд Трамп дал однозначно понять о намерении предпринять новые действия по отношению к России. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме, но не уточнил, что именно имеет в виду.

Представители прессы попросили Трампа прокомментировать якобы имевший место удар России по гражданскому объекту на Украине.

«Знаю. Вы увидите, что кое-что будет происходить», – ответил Трамп. Никаких дальнейших комментариев на этот счет от главы американской администрации не последовало, уточняет ТАСС.

Ранее американский лидер заявил, что намерен выступить «с серьезным заявлением по России» 14 июля. «Думаю, я сделаю крупное заявление по России в понедельник», – произнес глава Белого дома. При этом рассказать дополнительные подробности о содержании предстоящего заявления Трамп отказался, сказав лишь, что «разочарован в России».

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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