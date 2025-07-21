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Понедельник, 21 июля 2025, 21:15 мск

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Британия ввела новые санкции против «теневого флота» России

Официальный Лондон внес в санкционные «черные» списки по России 135 морских судов, которые якобы входят в состав так называемого теневого флота Москвы.

В заявлении британского МИД отмечается, что эти ограничения последовали в то время, как Евросоюз и Великобритания снизили потолок цен на нефть российского происхождения.

Напомним, на прошлой неделе ЕС ввел 18-й пакет антироссийских санкций. В числе рестрикций – ограничительные меры против 105 нефтеналивных судов, которые в Евросоюзе связывают с перевозкой нефти из РФ.

Кроме того, ЕС понизил потолок цен на российскую нефть до уровня в $47,6 за баррель.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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