Киев потерял первый французский истребитель Mirage 2000

Воздушные силы Украины потеряли первый французский истребитель Mirage 2000. Пилот успел катапультироваться.

Авиакатастрофа произошла в Волынской области. Как сообщается в телеграм-канале военного ведомства, причиной крушения стала техническая неполадка.

«Произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов. Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался», – рассказали в Воздушных силах.

Отмечается, что для расследования причин произошедшего будет создана специальная комиссия.

Украина получила Mirage 2000 в феврале 2025 года. Точное число переданных самолетов не сообщалось. Об первом применении французских истребителей Воздушные силы Украины отчитались в марте.

Киев, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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