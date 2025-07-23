Киев потерял первый французский истребитель Mirage 2000

Воздушные силы Украины потеряли первый французский истребитель Mirage 2000. Пилот успел катапультироваться.
Авиакатастрофа произошла в Волынской области. Как сообщается в телеграм-канале военного ведомства, причиной крушения стала техническая неполадка.
«Произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов. Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался», – рассказали в Воздушных силах.
Отмечается, что для расследования причин произошедшего будет создана специальная комиссия.
Украина получила Mirage 2000 в феврале 2025 года. Точное число переданных самолетов не сообщалось. Об первом применении французских истребителей Воздушные силы Украины отчитались в марте.
Киев, Зоя Осколкова
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