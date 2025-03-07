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Пятница, 7 марта 2025, 13:16 мск

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В ВСУ заявили о первом применении французских истребителей Mirage

Архив, фото ВВС США

Украинские военные впервые применили истребители Mirage французского производства для отражения атаки. Об этом заявили в воздушных силах Украины.

«Привлекалась и истребительная авиация, в частности, самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые всего месяц назад прибыли на Украину, впервые приняли участие в отражении... атаки», – говорится в сообщении.

Сегодня российские войска нанесли удар в направлении аэродрома в Ивано-Франковске, где находятся переданные Киеву американские истребители F-16. Кроме того, в окрестностях Тернополя поражены склады ВСУ, топливное хранилище и объекты энергетики.

Первый французский истребитель Mirage 2000 доставлен на Украину 6 февраля. На следующий день бывший французский офицер-десантник, военный эксперт Ксавье Моро заявил, что французские самолеты оказались бесполезны, так как российские военные способны сбивать их на взлете.

Киев, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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