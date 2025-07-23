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НАТО готовится к обороне Польши: к учениям альянса привлекут порядка 34 тысяч военных

Фото: официальный сайт НАТО

В военных учениях, которые пройдут в сентябре на территории Польши, примут участие порядка 34 тысяч военнослужащих стран НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба вооруженных сил (ВС) Польши.

«Комплекс учений под кодовым названием Iron Defender («Железный защитник») является одной из крупнейших и важнейших запланированных учебных инициатив вооруженных сил Польши в 2025 году. В них примут участие около 34 тысяч военнослужащих стран НАТО. Учения будут проводиться в различных областях: на суше, на море, в воздухе и в киберпространстве», – цитирует сообщение «Интерфакс».

Предполагается, что союзники по НАТО «отработают способность эффективно сдерживать нападение и оборонять территорию Польши».

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что готовящиеся учения «станут ответом на крупнейшие в этом году учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025», которые также запланированы на сентябрь.

Варшава, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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