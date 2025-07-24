Итальянская и британская компании обвинили Азербайджан в поставках грязной нефти

Две компании обвинили Азербайджан в поставках нефти ненадлежащего качества по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC). Об этом сообщает Bloomberg.

Британская British Petroleum (BP Plc) уведомила BTC Co. о проблемах с качеством нефти, топливо загрязнено органическими хлоридами. «В настоящее время BTC Co. оценивает качество сырой нефти на всех объектах вдоль трубопровода», – говорится в сообщении компании.

О получении партий загрязненного топлива заявила и итальянская Eni SpA. В компании сообщили, что обнаружили загрязненную нефть в ходе внутренних испытаний.

Азербайджан экспортирует нефть в восемь стран. По нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан топливо отправляется в Турцию. Этот же маршрут используется и для перекачки нефти из Казахстана.

Отмечается, что подобные случаи были зафиксированы и ранее, при этом поставки нефти, содержавшей в избытке хлорорганические соединения, оказывали существенное влияние на рынок.

Баку, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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